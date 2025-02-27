الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

رسالة قوية من عمر جابر للاعبي الزمالك قبل مواجهة زد

عمر جابر
عمر جابر

وجه عمر جابر، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، رسالة تحفيزية لزملائه اللاعبين قبل مواجهة زد في السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.

أكد جابر في رسالته للاعبين خلال الاجتماع بهم، على أهمية تحقيق الفوز في المباراة، حيث يعد هذا اللقاء خطوة حاسمة للحفاظ على حظوظ الفريق في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وأوضح أن الزمالك يحتاج إلى تركيز كامل وروح قتالية من أجل تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مطالبًا الجميع بالتحلي بالعزيمة والإصرار داخل الملعب، وشدد في حديثه مع اللاعبين على ضرورة عدم التفريط في أي نقطة إذا أراد الفريق استعادة صدارة المسابقة والمنافسة على اللقب حتى النهاية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره زد اليوم الخميس في ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد 

خط الدفاع: صلاح مصدق والونش وحسام عبدالمجيد 

خط الوسط: محمود بنتايك وعمر جابر ومحمد شحاتة وناصر ماهر وعبدالله السعيد وزيزو 

خط الهجوم: سيف الجزيري  

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك
بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وزد عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ويبحث الزمالك عن العودة إلى طريق الانتصارات في الدوري الممتاز عبر بوابة زد، وذلك عقب التعادل في آخر جولتين أمام بتروجت والأهلي بنفس النتيجة 1-1.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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