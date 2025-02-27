الخميس 27 فبراير 2025
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سياسة

نائب رئيس الحزب الناصرى: حزمة الحماية الاجتماعية خطوة مهمة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين

محسن جلال،فيتو
محسن جلال،فيتو

قال المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تمثل خطوة محورية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث أثبتت الدولة المصرية  قدرتها على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.

 

خطوة مهمة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين 

 

وأكد  أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل خطوة مهمة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية من حروب وصراعات وظواهر طبيعية وانتشار للأوبئة وغيرها من العوامل المختلفة.
 

 

 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وواصل حديثه قائلا: إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويا، كلها قرارات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

 

استمرار دعم الفئات الأكثر تضررا

 

ولفت إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدم ترك أي فئة خارج مسار التنمية، وهو ما يظهر جليا في استمرار دعم الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر، أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
 

الحزمة الاجتماعية الجديدة راعت جميع الفئات المستحقة للدعم

 

وأضاف، بأن الحزمة الاجتماعية الجديدة راعت جميع الفئات المستحقة للدعم، حيث تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.

 

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حزمة الإجراءات الإجتماعية العدالة الاجتماعية تكافل وكرامة الفئات الفقيرة زيادة الاجور

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