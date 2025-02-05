مدبولي: مصر مستمرة في الإصلاح الاقتصادي.. وانخفاض معدل المواليد لأول مرة منذ 2007

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تواصل تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي لتعزيز مسار التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى تحقيق إنجاز ديموغرافي يتمثل في انخفاض معدل المواليد لأول مرة منذ عام 2007.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا بمعدلات الزيادة السكانية وأثرها على التنمية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود في هذا الملف لضمان تحقيق توازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة في مختلف القطاعات، حيث شهدت مصر مؤخرًا تقدمًا في عدة ملفات، من بينها تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة كينج مريوط بالتعاون مع شركة "بريتش بتروليم"، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار خلال عام 2024.

كما أعلن رئيس الوزراء عن حزمة جديدة لزيادة المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها اعتبارًا من العام المالي المقبل بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها، في خطوة تستهدف تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

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