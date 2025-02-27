الخميس 27 فبراير 2025
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صحة ومرأة

بدائل صحية للقهوة تمنحك النشاط دون آثار جانبية

شاي الماتشا، فيتو
شاي الماتشا، فيتو

القهوة، المشروب الصباحي الذي لا غنى عنه لدى الكثيرين، قد لا تكون الخيار الأمثل للجميع. فبين تأثير الكافيين المرتفع الذي يسبب التوتر والأرق، ومشاكل الجهاز الهضمي المزعجة، وصولًا إلى الملل من الطعم التقليدي، يبحث الكثيرون عن بدائل صحية ولذيذة تمنحهم النشاط والتركيز دون أعراض جانبية غير مرغوب فيها، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

في التقرير التالي قائمة بـ 8 بدائل مبتكرة للقهوة، تتميز بفوائد صحية جمة ونكهات متنوعة ترضي جميع الأذواق.

بدائل صحية للقهوة

شاي الماتشا

 مسحوق الشاي الأخضر المركز، غني بمضادات الأكسدة القوية، وخاصة غالات إبيغالوكاتشين (EGCG)، التي تحمي الخلايا من التلف، ويعزز اليقظة الذهنية والتركيز، دون التوتر الذي يسببه الكافيين الموجود في القهوة.

قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.

الحليب الذهبي

مزيج دافئ ومريح من التوابل مثل الكركم والزنجبيل والقرفة، يتميز بخصائص مضادة للالتهابات قوية.

يساعد على تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة.

يمنح شعورا بالاسترخاء.

ماء الليمون

مشروب منعش ومنشط خالٍ من السعرات الحرارية، غني بفيتامين سي، الذي يعزز المناعة ويحمي البشرة.

يساعد على تحسين الهضم وتنقية الجسم من السموم

شاي تشاي

مزيج من الشاي الأسود والتوابل العطرية مثل الهيل والقرفة والزنجبيل، يتميز بنكهة قوية ورائحة مريحة.

يحتوي على كمية أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، ولكنه يحسن اليقظة الذهنية.

قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

شاي الرويبوس

شاي أحمر خالٍ من الكافيين، غني بمضادات الأكسدة، ويساعد على الاسترخاء، وله فوائد في تحسين صحة القلب والبشرة.

شاي الأعشاب

مجموعة متنوعة من الأعشاب مثل النعناع والبابونج والزنجبيل، تتميز بفوائد صحية مهدئة ومريحة، كما يمكن اختيار أنواع مختلفة من شاي الأعشاب حسب الاحتياج.

عصير الخضار

مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف، يمنحك الطاقة والنشاط دون آثار جانبية.، ويمكن تحضير عصائر متنوعة من الخضروات الورقية والخضروات الجذرية.

مشروبات البروتين

خيار مثالي للرياضيين والأشخاص الذين يبحثون عن زيادة تناول البروتين، يمنحك الطاقة ويساعد على بناء العضلات.

يمكن إعداد مشروبات البروتين من مصادر مختلفة مثل الحليب أو البقوليات أو المكسرات.

نصائح إضافية لإعداد بدائل القهوة الصحية

يمكنك تحضير هذه البدائل بسهولة في المنزل، أو شراؤها جاهزة من المتاجر، جرب إضافة مكونات طبيعية مثل العسل أو القرفة أو الليمون لتعزيز النكهة والفوائد الصحية.

باختيار أحد هذه البدائل، يمكنك الاستمتاع بمشروب صباحي لذيذ وصحي، يمنحك النشاط والتركيز دون آثار جانبية غير مرغوب فيها، ويساعدك على تحسين صحتك العامة.

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