الخميس 27 فبراير 2025
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رياضة

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، والمقرر أن تجمع بينهما في التاسعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

 

 

موقف الأهلي وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في الصدارة مؤقتا، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن، ليتساوى مع بيراميدز في عدد النقاط إلا أن الأخير ما زال له مباراة.

 

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الأهلي بفارق الأهداف قمة جدول الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس ضمن الجولة الـ 16.

 

وتقام اليوم الخميس ثلاث مباريات في الدوري المصري وهي: سموحة ضد المصري، طلائع الجيش ضد البنك الأهلي، الزمالك ضد زد.

ترتيب الدوري المصري 

1- الأهلي 36 نقطة
2- بيراميدز 36 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- البنك الأهلي 25 نقطة
5- المصري البورسعيدي 24 نقطة
6- حرس الحدود 22 نقطة
7- فاركو 22 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
9- طلائع الجيش 20 نقطة
10- زد اف سي 19 نقطة
11- بتروجيت 19 نقطة
12- الاتحاد السكندري 18 نقطة
13- سموحة 17 نقطة
14- الجونة 16 نقطة
15- غزل المحلة 14 نقطة
16- الإسماعيلي 13 نقطة
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط
 

جدول ترتيب فرق الدوري المصري 

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري 

الأربعاء 26 فبراير 

حرس الحدود 0-1 الأهلي 

مودرن سبورت 2-3 الجونة 

الإسماعيلي 0-2 فاركو

الخميس 27 فبراير 

سموحة ضد المصري - 4 مساءً - ستاد السويس الجديد 

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - 4 مساءً - ستاد جهاز الرياضة العسكري

الزمالك ضد زد - 7 مساءً - ستاد القاهرة الدولي 

الجمعة 28 فبراير 

غزل المحلة ضد إنبي - 4 مساءً - ستاد المحلة 

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7 مساءً - ستاد الإسكندرية 

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 7 مساءً - ستاد هيئة قناة السويس 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

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