ترتيب الدوري المصري قبل مباراة حرس الحدود والأهلي

ترتيب الدوري المصري، تنطلق اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات قوية على رأسها حرس الحدود ضد الأهلي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

حرس الحدود ضد الأهلي - 4 مساءً - ستاد الجيش ببرج العرب

مودرن سبورت ضد الجونة - 4 مساءً - ستاد القاهرة

الإسماعيلي ضد فاركو - 7 مساءً - ستاد الإسماعيلية

ويتصدر بيراميدز قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 16 بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف.

ترتيب فرق الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- بيراميدز 36 نقطة

2- الأهلي 33 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 24 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- زد اف سي 19 نقطة

10- بتروجيت 19 نقطة

11- فاركو 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- سموحة 17 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- الجونة 13 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري المصري

الأربعاء 26 فبراير

حرس الحدود ضد الأهلي - 4 مساءً - ستاد الجيش ببرج العرب

مودرن سبورت ضد الجونة - 4 مساءً - ستاد القاهرة

الإسماعيلي ضد فاركو - 7 مساءً - ستاد الإسماعيلية

الخميس 27 فبراير

سموحة ضد المصري - 4 مساءً - ستاد السويس الجديد

طلائع الجيش ضد البنك الأهلي - 4 مساءً - ستاد جهاز الرياضة العسكري

الزمالك ضد زد - 7 مساءً - ستاد القاهرة الدولي

الجمعة 28 فبراير

غزل المحلة ضد إنبي - 4 مساءً - ستاد المحلة

الاتحاد السكندري ضد بيراميدز - 7 مساءً - ستاد الإسكندرية

سيراميكا كليوباترا ضد بتروجت - 7 مساءً - ستاد هيئة قناة السويس

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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