الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

..صور

افتتاح معرض أهلا رمضان في بلقاس بالدقهلية

معرض اهلا رمضان ببلقاس،
معرض اهلا رمضان ببلقاس، فيتو

 تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة بلقاس، في إطار خطة المحافظة لتعميم معارض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتوفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة.

افتتاح معرض أهلا رمضان بمركز بلقاس 

 وأكد محافظ الدقهلية أنه يدعم بكل السبل جميع المبادرات التي تعمل على توفير مطالب المواطنين واحتياجاتهم وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، عن طريق إقامة منافذ بيع السلع، وسوق اليوم الواحد، ومعارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع اللحوم الثابتة والمتنقلة، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة..

المعرض مقام، بحديقة النهضة بشارع أبو رجيلة

 من جهتها أوضحت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، أن المعرض مقام، بحديقة النهضة بشارع أبو رجيلة، بالتنسيق مع إدارة التموين والمجتمع المدني، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم، ومنفذ لحوم، وياميش رمضان، في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبأسعار تناسب جميع الفئات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

افتتاح معرض أهلا رمضان اسعار مخفضة الخضروات والفاكهة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تخفيف عن كاهل المواطنين المجتمع المدنى سوق اليوم الواحد رئيس مركز ومدينة بلقاس مراكز ومدن المحافظة

مواد متعلقة

إعادة فتح مراجعة الاستمارة الإلكترونية للشهادة الثانوية الأزهرية، رابط التقديم

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية بـ 500 مليون دولار من بنكي "ديوتشه" و"اي بي سي" لصالح المالية

الأهلي على القمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 27 فبراير 2025

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس 27 - 2 - 2025 (إنفوجراف)

ميدو مهددًا: إجراءات رادعة ضد من يحاول ترهيب اتحاد الكرة لمنع حضور الجماهير

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية بـ 500 مليون دولار من بنكي "ديوتشه" و"اي بي سي" لصالح المالية

التعليم العالي تغلق الكيان الوهمي «أكاديمية داليا داوود»

الأهلي على القمة، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

محمد صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ27

منوعات

المزيد

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

الثلوج تتسبب في قطع 7 طرق جبلية في لبنان

نجوم هوليوود في حفل ما قبل الأوسكار (صور)

هاكر ومن داخل الوزارة، السلطات الأمريكية تتعرف على هوية ناشر فيديو تقبيل ترامب قدم ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل قوية من دار الإفتاء للمواطنين بعد زيادة حالات النصب الإلكتروني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الفطر في رمضان بسبب مشقة العمل؟

رسائل قوية من دار الإفتاء للمواطنين بعد زيادة حالات النصب الإلكتروني (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية