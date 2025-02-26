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محافظ الدقهلية يتابع افتتاح معرض أهلا رمضان بمركز منية النصر

اهلا رمضان بمنية
اهلا رمضان بمنية النصر، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة منية النصر، في إطار خطة المحافظة لتعميم معارض أهلا رمضان بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتوفير مختلف المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة.

محافظ الدقهلية يتابع إفتتاح معرض أهلا رمضان بمركز منية النصر 

وأكد محافظ الدقهلية أنه يدعم بكل السبل جميع المبادرات التي تعمل على توفير مطالب المواطنين واحتياجاتهم وتخفيف العبء عن كاهل الأسر، عن طريق إقامة منافذ بيع السلع، وسوق اليوم الواحد، ومعارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع اللحوم الثابتة والمتنقلة، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة.

المعرض مقام بقرية ميت تمامة

من جهته أوضح  محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر، أن المعرض مقام، بقرية ميت تمامة، ومدينة منية النصر أمام موقف المنصورة القديم، بالتنسيق مع إدارة التموين والمجتمع المدني.

يضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم، ومنفذ لحوم، وخضروات وفاكهة، في إطار خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وبأسعار تناسب جميع الفئات.

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