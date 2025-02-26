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محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التضامن الاجتماعي في التوعية الأسرية

تدريب مودة بتضامن
تدريب مودة بتضامن الدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود مديرية التضامن الاجتماعي في التوعية الأسرية، وتدريبات "مودة"، التي تتناول توعية الشباب بالجوانب الإجتماعية والنفسية والشرعية والصحة الانجابية، وأهمية فحوصات ما قبل الزواج، والتحاليل والتطعيمات الأساسية، والتباعد بين الولادات والتربية الإيجابية، وذلك للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التضامن الإجتماعي في التوعية الأسرية 

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاهتمام بالأسرة فهي العمود الفقري للمجتمع الذي يربي الأجيال، ولابد من مراعاة التنشئة الصحيحة، لتكوين أبناء أصحاء يبنون حاضرهم ومستقبلهم، والحفاظ على الصحة الإنجابية للمرأة فهي الأم التي تربي وترعى، في إطار جهود الدولة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

بالمودة هنكمل حياتنا " يشمل تدريبات مودة المتخصصة للمخطوبين

من جهتها قالت الدكتورة هالة عبد الرازق مدير مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أن التدريب تحت شعار "بالمودة هنكمل حياتنا " يشمل تدريبات مودة المتخصصة للمخطوبين بحضور (طرفي العلاقة) وأقيم بقرية ديمشلت بمركز دكرنس، وحضر التدريب الدكتورة نهى مسعد، مدربة معتمدة وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة، وبحضور فريق عمل الإدارة الاجتماعية بدكرنس، بقيادة الأستاذ ياسر شرف مدير الإدارة الاجتماعية بدكرنس.

 

تدريب بقرية طنبول الكبرى التابعة لمركز السنبلاوين

كما تم تنفيذ تدريب بقرية طنبول الكبرى التابعة لمركز السنبلاوين، وحضر التدريب الدكتورة ميادة السيد مدربة معتمدة بمشروع مودة، وعضو هيئه التدريس بجامعة المنصورة، وبحضور فريق عمل الإدارة الإجتماعية بالسنبلاوين بقيادة الأستاذ عمارة عطية مدير الإدارة الإجتماعية، وقام بالتنظيم والتسجيل الرائدات الإجتماعات بكل قرية، وعدد من المكلفات بالخدمة العامة المخطوبين والشباب المقبلين على الزواج، وتم تسليم شهادات مودة للمخطوبين.

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