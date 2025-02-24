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محافظ الدقهلية يناقش مشروع تحديث الأحوزة العمرانية لـ 27 قرية بمركز بلقاس

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، اجتماعا لمسئولي  9 وحدات محلية قروية "أم" بمركز بلقاس وممثلي الادارات الهندسية والاملاك بها بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشه والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ وبمشاركة  الدكتور احمد القاضي خبير العمران، استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووفد الهيئة المرافق له.

تحديث الاحوزة العمرانية لـ (27) قرية تابعة للوحدات المحلية


وقد استعرض اللواء "مرزوق" خلال الاجتماع مشروع تحديث الاحوزة العمرانية لعدد (27)قرية تابعة للوحدات المحلية القروية "الام"في كل من المعصرة وبسنديله وقلابشو والستاموني والشوامي والجزاير والزهراء والحفير والامل"المركزية"وبلقاس خامس بمركز بلقاس وذلك في اطار مشروع تحديث الاحوزة العمرانية لقري الجمهورية، واستمع محافظ الدقهلية الي شرح مفصل عن عناصر المشروع وما تم اتخاذه من خطوات وكذا المعايير التي تم علي اساسها زيادة الحيز العمراني ضمن المشروع المشار اليه  وفي مقدمتها المصلحة العامة للدولة الي جانب مصلحة المواطنين. 

 

جميع الادارات المختصه للعمل علي تذليل العقبات 


واشار اللواء" مرزوق" الي ضرورة تنسيق الجهود لإنهاء الاحوزة العمرانية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووجه اللواء "مرزوق" لاهمية التنسيق الكامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء الواحدات المحلية وجميع الادارات المختصه للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات والبيانات والمعلومات الاساسية لتنفيذ هذا المشروع الهام بنطاق محافظة الدقهلية لتلبية احتياجات المواطنين. 

المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية


وأشار اللواء "مرزوق" إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالاحوزة العمرانية. 
هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض، اهداف المشروع بنطاق قري بلقاس المستهدفه ومراحل التنفيذ وتقرر خلال الاجتماع متابعة وتدقيق اعمال مجموعات العمل لتنفيذ المشروع تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين بالقري والتوابع المستهدفة..


وقد شارك حضور اللقاء من خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمراني، الدكتور محمد عطيه والمهندس كريم سعيد والمهندس محمد عماره ممثل المركز الاقليمي لتنمية اقليم الدلتا، كما حضر  المختصين بالمحافظة كلا من المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة والمهندسة مها صبري مدير عام ادارة التخطيط العمراني والمحاسب احمد العربي نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس  والمهندسه علياء عبد الباسط مدير المخططات بادارة التخطيط العمراني.

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