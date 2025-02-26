كأس فرنسا، باريس سان جيرمان يتقدم 2-0 على ستاد بريوشان بالشوط الأول

كأس فرنسا، انتهى الشوط الأول من مباراة ستاد بريوشان أمام ضيفه باريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد “روازون بارك”، في ربع نهائي كأس فرنسا

سجل هدفي باريس سان جيرمان جواو نيفيز في الدقيقة 16، وجونسالو راموس في الدقيقة 36

تشكيل ستاد بريوشان أمام سان جيرمان

دخل فريق ستاد بريوشان مباراته أمام باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

فرانك لوستيس - لوماريه - أنغوا - كريستوف كربرات - بودين - دياكتيه - بيجين - يوب - زاخريان - جوميز ميلارد - جانو

مباراة ستاد بريوشان أمام باريس سام جيرمان، فيتو

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد بريوشان

دخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أنام ستاد بريوشان في كأس فرنسا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – باشو – نونو مينديش

خط الوسط: فابيان رويز – جواو نيفيس – فيتينيا

خط الهجوم: دوي – ديمبيلي – باركولا

تألق باريس سان جيرمان

ويواصل فريق باريس سان جيرمان أداءه القوي في مختلف المسابقات، حيث يسعى لتعزيز مسيرته في كأس فرنسا، فبعد سلسلة من الانتصارات المتتالية التي بلغت 8 انتصارات في جميع المسابقات، يتطلع الفريق الباريسي إلى مواصلة هيمنته على الساحة الفرنسية والتأهل إلى المربع الذهبي للكأس.

الفائز يواجه ستاد ريمس بنصف النهائي

الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وبريوتشين سيواجه فريق ستاد ريمس في نصف نهائي كأس فرنسا، في مواجهة ستكون أكثر تحديًا في حال تأهل الفريق الباريسي إلى المربع الذهبي.

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