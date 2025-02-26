الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس فرنسا، باريس سان جيرمان يتقدم 2-0 على ستاد بريوشان بالشوط الأول

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

كأس فرنسا، انتهى الشوط الأول من مباراة ستاد بريوشان أمام ضيفه باريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد “روازون بارك”، في ربع نهائي كأس فرنسا

سجل هدفي باريس سان جيرمان جواو نيفيز في الدقيقة 16، وجونسالو راموس في الدقيقة 36

تشكيل ستاد بريوشان أمام سان جيرمان

دخل فريق ستاد بريوشان مباراته أمام باريس سان جيرمان بتشكيل مكون من:

فرانك لوستيس - لوماريه - أنغوا - كريستوف كربرات - بودين - دياكتيه - بيجين - يوب - زاخريان - جوميز ميلارد - جانو 

مباراة يتاد بريوشان أمام باريس سام جيرمان، فيتو
مباراة ستاد بريوشان أمام باريس سام جيرمان، فيتو

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد بريوشان

دخل فريق باريس سان جيرمان مباراته أنام ستاد بريوشان في كأس فرنسا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – باشو – نونو مينديش

خط الوسط: فابيان رويز – جواو نيفيس – فيتينيا

خط الهجوم: دوي – ديمبيلي – باركولا

تألق باريس سان جيرمان

ويواصل فريق باريس سان جيرمان أداءه القوي في مختلف المسابقات، حيث يسعى لتعزيز مسيرته في كأس فرنسا، فبعد سلسلة من الانتصارات المتتالية التي بلغت 8 انتصارات في جميع المسابقات، يتطلع الفريق الباريسي إلى مواصلة هيمنته على الساحة الفرنسية والتأهل إلى المربع الذهبي للكأس.

الفائز يواجه ستاد ريمس بنصف النهائي

الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وبريوتشين سيواجه فريق ستاد ريمس في نصف نهائي كأس فرنسا، في مواجهة ستكون أكثر تحديًا في حال تأهل الفريق الباريسي إلى المربع الذهبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس فرنسا ستاد بريوشان باريس سان جيرمان ستاد “روازون بارك” جواو نيفيز جونسالو راموس ستاد ريمس

مواد متعلقة

نتائج مباريات اليوم في ثمن نهائي كأس فرنسا

باريس سان جيرمان يفوز على لوكان بثنائية في كأس فرنسا (صور)

كأس فرنسا، مفاجأة في قائمة باريس سان جيرمان أمام لومان

باريس سان جيرمان ينجو من فخ نادي درجة خامسة في كأس فرنسا
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025

وزير المالية: دعم إضافي على بطاقات التموين بقيمة 125 جنيها للفرد و250 للفردين

وفقا للدرجات، وزير المالية يكشف حجم الزيادة في مرتبات موظفي الحكومة

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وزير المالية يعلن زيادة المعاشات بدءًا من يوليو المقبل

اشتباكات بين جماهير الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري (صور)

منوعات

المزيد

عملية جراحية دقيقة تنقذ حياة قط تعرض لحادث سيارة (صور)

بعد فوزها بجائزة صناع الأمل، سمر نديم تحكي قصتها في دعم الحالات الإنسانية

ويليام وكيت في أول زيارة إلى ويلز بعد تشخيصها بالسرطان

كوريا الشمالية تستقبل السياح الغربيين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

الكندوز يتراجع 24 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الأربعاء 26-2-2025

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم زيارة أضرحة آل البيت والتبرك بها

كيف نحقق أعلى درجات الروحانية في رمضان؟، أسامة قابيل يجيب

كيف نجدد النية مع الله قبل شهر رمضان؟، خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية