تزايد حظوظ باريس سان جيرمان في التتويج بكأس فرنسا بعد خروج الكبار

كأس فرنسا، تزايدت حظوظ باريس سان جيرمان في التتويج بكأس فرنسا هذا الموسم بعد تأهله لدور الثمانية بالفوز على لومان أحد أندية الدرجة الثالثة بنتيجة 2-0، مساء الثلاثاء الماضي.

ومع تواصل المفاجآت في كأس فرنسا بخروج الأندية الكبيرة بات العملاق الباريسي على موعد مع اختبار سهل نظريا في ظل الفوارق الكبيرة بينه وبين باقي منافسيه.

سينتظر سان جيرمان مواجهة إما بريوشن أو كان من الدرجة الرابعة أو دانكيريك أو جانجون من الدرجة الثانية، أو آنجيه أو بريست من الدوري الممتاز.

كما يترقب الفريق الباريسي أيضا الفائز من مواجهة ريمس ضد بورجوان جاليو أحد أندية دوري الدرجة الخامسة، اليوم الخميس، في ختام مواجهات دور الـ16 من كأس فرنسا.

وودعت منافسات كأس فرنسا من دور الـ16 أندية بارزة مثل نيس وتولوز.

أقيمت أمس الأربعاء، 4 مواجهات هامة في دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا للموسم الحالي 2024/2025.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي:

ستاد بروشان (2) - (1) نيس

تولوز (0) - (2) جانجون

ستراسبورج (1) - (3) أنجيه

كاين (5) - (3) ديفيس كابورج

وفاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه فريق لومان الذي يلعب في الدرجة الثالثة، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب "ليون بولي"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا.

باريس سان جيرمان ضد لومان

وسجل ديزيري دوي الهدف الأول لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وأحرز باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 71.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد لومان

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف.

خط الدفاع: زاجو، هيرنانديز، بيرالدو، باتشو.

خط الوسط: مايولو، فابيان رويز، كفاراتسيخيليا.

خط الهجوم: راموس، لي كانج إن، دوي.

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