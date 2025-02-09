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رياضة

ليون يتخطى ستاد ريمس برباعية نظيفة في الدوري الفرنسي

ليون الفرنسي، فيتو
ليون الفرنسي، فيتو

الدوري الفرنسي، حقق فريق ليون فوزا كبيرا على حساب ستاد ريمس برباعية نظيفة دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب غروباما ستايديوم، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل هدف الأول لصالح ليون اللاعب نيكولاس تاليافيكو في الدقيقة 36، ثم سجل اللاعب كورنتين توليسو الهدف الثاني في الدقيقة 68، ثم سجل اللاعب ريان شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 79، واختتم اللاعب جيورجيس ميكاوتادزي رباعية ليون في الدقيقة 3+ 90.

تشكيل ليون أمام ستاد ريمس

ودخل فريق ليون مباراته أمام ستاد ريمس بتشكيل مكون من:

لوكاس بيري - سايل كومبيدي - كلينتون ماتا - موسى نياخات - نيكولاس تاليافيكو - نيمانيا ماتيتش - 

تانر تيسمان - ريان شرقي - كورنتين توليسو - إرنست نوواما - جيورجيس ميكاوتادزي

فريق ستاد ريمس، فيتو
فريق ستاد ريمس، فيتو

تشكيل ستاد ريمس أمام ليون 

ودخل فريق ستاد ريمس مباراته أمام ليون بتشكيل مكون من:

يفان ضيوف - أوريليو بوتا - سيدريك كيبري - سيرجيو اكييمي - نوهوا سانجوي - جون فين - فالنتين أتانجانا - أمين سلامة - جونيا إيتو - عمر دياكيتي - مامادو دخون
 

تاريخ المواجهات بين ليون وستاد ريمس

شهدت اللقاءات السابقة بين الفريقين 10 مواجهات، اتسمت بالتوازن الكبير، حيث فاز ليون في مباراتين فقط، وحقق ستاد ريمس الفوز في مباراتين أيضًا، وانتهت 6 مباريات بالتعادل.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز رفع ليون رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما تجمد رصيد ستاد ريمس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر 

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الدوري الفرنسي ليون تاد ريمس ملعب غروباما ستايديوم كورنتين توليسو ريان شرقي

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