باريس سان جيرمان يتلقى دفعة كبيرة بجاهزية نجمي الفريق لموقعة ليفربول

تلقى الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنباء سارة بشأن مواجهة ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

فابيان رويز وزاير إيمري يعلنان جاهزيتهما

ذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن إنريكي اطمأن على جاهزية لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز، بمشاركته في تدريبات الفريق.

وأضافت أن رويز تعرض لإصابة بكدمة في كاحل القدم منعته من استكمال مباراة بي إس جي التي انتهت بالفوز على ليون 3-2 مساء الأحد الماضي، في بطولة الدوري الفرنسي.

ولفتت إلى أن اللاعب الإسباني سيخضع لاختبار طبي صباح اليوم الثلاثاء لتحديد مدى قدرته على اللحاق بقائمة الفريق لخوض مباراة الكأس، يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت أيضا إلى أن انتظام فابيان رويز في التدريبات، أثلج صدر لويس إنريكي الذي كان يتخوف من غياب اللاعب لفترة طويلة.

وأكدت لوباريزيان أيضا أن لاعب الوسط الشاب وارن زاير إيمري سيكون جاهزًا لمواجهة الذهاب أمام ليفربول يوم 5 مارس المقبل، إذ يتعافى حاليًّا من إصابة بالتواء في الكاحل تبعده منذ يوم 29 يناير الماضي.

وختمت تقريرها بأن لحاق اللاعب الشاب بقائمة بي إس جي لمواجهة ليل، يوم السبت المقبل، ستحددها حالته في إطار الانتهاء من برنامجه التأهيلي.

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