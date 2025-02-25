الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

باريس سان جيرمان يتلقى دفعة كبيرة بجاهزية نجمي الفريق لموقعة ليفربول

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

تلقى الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنباء سارة بشأن مواجهة ليفربول الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

 

فابيان رويز وزاير إيمري يعلنان جاهزيتهما

ذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن إنريكي اطمأن على جاهزية لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز، بمشاركته في تدريبات الفريق.

وأضافت أن رويز تعرض لإصابة بكدمة في كاحل القدم منعته من استكمال مباراة بي إس جي التي انتهت بالفوز على ليون 3-2 مساء الأحد الماضي، في بطولة الدوري الفرنسي.

ولفتت إلى أن اللاعب الإسباني سيخضع لاختبار طبي صباح اليوم الثلاثاء لتحديد مدى قدرته على اللحاق بقائمة الفريق لخوض مباراة الكأس، يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت أيضا إلى أن انتظام فابيان رويز في التدريبات، أثلج صدر لويس إنريكي الذي كان يتخوف من غياب اللاعب لفترة طويلة.

وأكدت لوباريزيان أيضا أن لاعب الوسط الشاب وارن زاير إيمري سيكون جاهزًا لمواجهة الذهاب أمام ليفربول يوم 5 مارس المقبل، إذ يتعافى حاليًّا من إصابة بالتواء في الكاحل تبعده منذ يوم 29 يناير الماضي.

وختمت تقريرها بأن لحاق اللاعب الشاب بقائمة بي إس جي لمواجهة ليل، يوم السبت المقبل، ستحددها حالته في إطار الانتهاء من برنامجه التأهيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لويس إنريكي دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان ليفربول فابيان رويز زاير إيمري

مواد متعلقة

كيف خدمت قرعة دوري أبطال أوروبا أندية الدوري الإنجليزي؟.. وهذا موعد الاصطدام الأوروبي بين ريال مدريد وبرشلونة.. وإنجلترا تحظى بفرصة أكبر لتعزيز نقاطها في التصنيف

طريق ليفربول حتى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا 2025.. ليفربول يتحدى باريس سان جيرمان.. صراع ألماني ساخن.. وديربي مدريدي

مواجهات مثيرة، الطريق نحو نهائي دوري أبطال أوروبا

ads

الأكثر قراءة

صورت الفيديو أثناء الجريمة، القبض على شاب تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة

رابطة الأندية تحذف الفيديو الساخر من الأهلي وتحول المسؤول للتحقيق الفوري

وزير الري: سد النهضة معرض للانهيار ووضعنا سيناريوهات قبل وصول المياه إلى بحيرة ناصر

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

ورقة ضغط ضد مصر، وزير الري يكشف مفاجأة بشأن سد النهضة

فجرها عصام حجي وشراقي يرد، قصة دراسة أمريكية تحذر من انهيار 7 آلاف عقار في الإسكندرية

وسيم يوسف: أتكفل بعلاج اللاعب شيكا وإيداع ربع مليون جنيه في حسابه غدا

بعد تألقه أمام الأهلي، وكيل بنتايج يكشف عن تطور جديد في تفعيل الزمالك عقد شراء اللاعب

منوعات

المزيد

إهانة الرئيس البولندي أندريه دودا على باب ترامب (فيديو)

مساعد سابق يكشف تفاصيل جديدة عن خلاف الأميرين ويليام وهاري

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل علي ذنب لو خالفت طلب زوجي بالذهاب لأمه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية