أخبار الرياضة اليوم: بن شرقي يخطف فوزا للأهلي أمام الحرس.. الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد شوبير.. وتصريح صادم من محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

خطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف الأهلي بأقدام أشرف بن شرقي في الوقت بدل الضائع، ليقتنص اللاعب المغربي 3 نقاط غالية للفريق الأحمر.

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، شكوى مقدمة من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، ضد كل من؛ قناة النادي الأهلي الفضائية، وبرنامج «حارس الأهلي» المذاع عبر القناة، والإعلامي أحمد شوبير مقدم البرنامج.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه إعمالا لنصوص القانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحة الضوابط والمعايير فقد تم إحالة الشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس والتي من المقرر أن تجري جلسة استماع بحضور الممثل القانوني للقناة المشكو في حقها؛ تمهيدا لإصدار توصيتها والعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماعه المقبل لإصدار قراره النهائي بشأنها.

أطلق محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، تصريحات صادمة، نقلتها شبكة تي إن تي، اليوم الأربعاء، بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح: “أريد من الجماهير أن تتذكر أنني قدمت كل ما لديَّ لهم وللمدينة.. لم أكن كسولًا بل قدمت كل شيء واستمتعت بلعب كرة القدم. أعتقد أن هذه هي طبيعة المدينة يمنحونك الحب وتشعر بالارتباط معهم لأنك تبذل جهدك.. أريدهم فقط أن يتذكروا أنني كنت هنا ثماني سنوات وقدمت كل شيء”.

وعن تجديد عقده مع ليفربول، قال صلاح: “لا أعلم حتى الآن”.

شهدت مباراة الأهلي وحرس الحدود، حدوث اشتباكات بين جماهير القلعة الحمراء في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب، وانتهى بفوز الأحمر بهدف أشرف بن شرقي.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تعديل بعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، لتضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريح له أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.

وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".

خطف فريق فاركو فوزا ثمينا أمام نظيره الإسماعيلي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلي، ضمن الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بتسديدة عن طريق محمد عبد السميع لاعب الإسماعيلي في الدقيقة الثالثة، على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة الرابعة، أهدر فاركو فرصة هدفا مؤكدا بتسديدة عن طريق ياسين الملاح من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

تعرض الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الأربعاء، لعقوبة بسبب سلوكه تجاه طاقم تحكيم مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

وتم إيقاف سلوت مباراتين، حيث اعترف بتهمة "التصرف بطريقة غير لائقة واستخدام كلمات وسلوك مهين ومسيء أو كلاهما تجاه حكم المباراة والحكم المساعد"، وذلك بعد التعادل 2/2 في ملعب جوديسون بارك في 12 فبراير الجاري، وفق ما ذكره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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