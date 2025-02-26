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رياضة

إيقاف مدرب ليفربول وتغريمه بسبب ديربي الميرسيسايد

أرني سلوت، فيتو
أرني سلوت، فيتو

تعرض الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الأربعاء، لعقوبة بسبب سلوكه تجاه طاقم تحكيم مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

عقوبة إيقاف وتغريم أرني سلوت 

وتم إيقاف سلوت مباراتين، حيث اعترف بتهمة "التصرف بطريقة غير لائقة واستخدام كلمات وسلوك مهين ومسيء أو كلاهما تجاه حكم المباراة والحكم المساعد"، وذلك بعد التعادل 2/2 في ملعب جوديسون بارك في 12 فبراير الجاري، وفق ما ذكره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الإنجليزي أن سلوت تم تغريمه 70 ألف جنيه إسترليني (90 ألف دولار).

وحصل سلوت على بطاقة حمراء بسبب سلوكه بعد نهاية المباراة، ومنذ ذلك الوقت أعرب عن أسفه.

ويغيب سلوت عن مباراتي ليفربول المحليتين أمام نيوكاسل اليوم الأربعاء، وأمام ساوثهامبتون يوم 8 مارس المقبل، على ملعب الفريق بأنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

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