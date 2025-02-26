فاركو يعمق جراح الإسماعيلي بثنائية في الدوري المصري

الدوري المصري، خطف فريق فاركو فوزا ثمينا أمام نظيره الإسماعيلي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الإسماعيلي، ضمن الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بتسديدة عن طريق محمد عبد السميع لاعب الإسماعيلي في الدقيقة الثالثة، على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة الرابعة، أهدر فاركو فرصة هدفا مؤكدا بتسديدة عن طريق ياسين الملاح من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة السابعة، واصل فاركو مسلسل إهدار الفرص بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عزمي جومة بتسديدة قوية ارتدت من القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 30، رد الإسماعيلي بتسديدة عن طريق محمد بيومي من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 37، أحرز ياسين الملاح لاعب فاركو هدفا بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى، قابلها اللاعب بتحويلها إلى شباك الدراويش إلا أن الحكم محمد معروف ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا.

وفي الشوط الثاني، سيطر فاركو بشكل كامل على مجريات الأمور قبل أن ينجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 65 عن طريق ياسين الملاح، بعد رمية تماس لفاركو علي يسار منطقة جزاء الإسماعيلي نفذت بتمريرة طولية إلى داخل المنطقة حيث أخطأها المدافعين بتشتيت غير جيد لتجد متابعة من ياسين الملاح بتسديدة سكنت الشباك.

وبعد دقيقة واحدة، أضاف فاركو الهدف الثاني عن طريق عزمي جومة بعد تمريرة بينية من محمود عماد لينطلق داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة سكنت الشباك.

بعدها حاول لاعبو الإسماعيلي ترتيب الصفوف داخل أرضية الملعب في ظل الارتباك الواضح في أداء لاعبي الفريق خلال الدقائق الماضية، إلا أن الدراوي لم ينجحوا في العودة للمباراة، لينتهي اللقاء بفوز فاركو بثنائية نظيفة.

تشكيل الإسماعيلي لمباراة فاركو في الدوري المصري

ضم تشكيل الإسماعيلي لمباراة فاركو في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد بيومي.

خط الوسط: محمد عبد السميع، عماد حمدي، مروان حمدي، علي الملواني.

خط الهجوم: خالد النبريصي، محمد زيدان.

ويتواجد على دكة بدلاء الإسماعيلي كلا من عبد الله جمال، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، عمر القط، عبد الله محمد، محمد خطاري، إبراهيم عبد العال، حسن صابر،إيريك تراوري.

وواصل الإسماعيلي نتائجه السلبية في الدوري حيث تلقى 6 هزائم وتعادل فى آخر 7 مباريات خاضها فى الدورى المصرى، حيث خسر من الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والزمالك والجونة والأهلي ثم فاركو وتعادل مع المصري، ويعود آخر انتصار للدراويش إلى 21 يناير الماضى أمام سموحة بهدف نظيف.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة بعد خوضه 16 مباراة ونجح في الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر في 9.

في المقابل رفع فاركو رصيده إلى 22 نقطة ليصعد إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري.

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