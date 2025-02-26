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رياضة

تصريح صادم من محمد صلاح، هل يودع الفرعون المصري جماهيره؟

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أطلق محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، تصريحات صادمة، نقلتها شبكة تي إن تي، اليوم الأربعاء، بشأن مستقبله مع الريدز.

وقال محمد صلاح: “أريد من الجماهير أن تتذكر أنني قدمت كل ما لديَّ لهم وللمدينة.. لم أكن كسولًا بل قدمت كل شيء واستمتعت بلعب كرة القدم. أعتقد أن هذه هي طبيعة المدينة يمنحونك الحب وتشعر بالارتباط معهم لأنك تبذل جهدك.. أريدهم فقط أن يتذكروا أنني كنت هنا ثماني سنوات وقدمت كل شيء”.

وعن تجديد عقده مع ليفربول، قال صلاح: “لا أعلم حتى الآن”.

ويواصل محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، تقديم واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق مع ليفربول، حيث يقود ليفربول بثبات نحو صدارة البريميرليج، وحتى الآن سجل 25 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة في 27 مباراة، ليؤكد مجددا قيمته كأحد أبرز نجوم المسابقة.

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