إلغاء شرط الـ51%، الشباب والرياضة تعلن تعديل اللائحة المالية للهيئات الرياضية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تعديل بعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، لتضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تصريح له أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.

وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".



ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-

أولًا:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.

ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.

رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع “تيك توك”

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وائل عزت، مدير السياسات العامة لمنصة “تيك توك” في مصر والشرق الأوسط، على هامش معرض سبورتس إكسبو 2025، و بحث معه سبل الشراكة والتعاون بين الوزارة والمنصة في دعم الشباب وتعزيز المحتوى الإبداعي الهادف.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أهمية استثمار التكنولوجيا والمنصات الرقمية في نشر الوعي الرياضي والثقافة المجتمعية بين الشباب، مشيرًا إلى دور “تيك توك” كإحدى أبرز المنصات المؤثرة عالميًا.

كما ناقش الطرفان آليات تنفيذ مشروعات مشتركة تركز على تنمية المهارات الرقمية، وتعزيز القيم الإيجابية، وإبراز النماذج الشبابية الناجحة.

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع “تيك توك” خلال معرض سبورتس إكسبو

من جانبه، أكد وائل عزت حرص منصة “تيك توك” التعاون مع الوزارة في تنفيذ مبادرات توعوية تستهدف فئات الشباب، مشيرًا إلى أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة فعالة لنشر وتعزيز ثقافة الابتكار الرقمي.

وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع “تيك توك” خلال معرض سبورتس إكسبو

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لخلق شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الرقمي، بهدف تمكين الشباب وتوسيع آفاق تواصلهم مع العالم الرقمي بطرق مبتكرة.

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