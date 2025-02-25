تصريحات نتنياهو والسلاح، أبرز نقاط بيان الحوار الوطني السوري

شدد المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم، على رفض التصريحات الاستفزازية التى أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي زعم فيها أن تل أبيب لن تسمح لقوات الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، بالانتشار جنوب دمشق.

نص بيان الحوار الوطني السوري

وأصدر مؤتمر الحوار الوطنى السوري، بيان الختامى الذي تلته عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي، شدد فيه المجتمعون على "رفض التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الاسرائيلي ودعوة المجتمع الدولي" إلى "الضغط لوقف العدوان والانتهاكات"، بموازاة "إدانة التوغل الاسرائيلي في الأراضي السورية".

وأكد البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطنى السوري، على أهمية "الحفاظ على وحدة ‫سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ورفض التجزئة"

كما شدد البيان الختامي على إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية والمطالبة بانسحابه فورا، وأعرب عن بالغ التقدير للقوى العسكرية التي سارعت لبناء مؤسسات الدولة.

الحوار الوطنى السوري، فيتو

وشدد أيضا بيان الحوار الوطنى السوري، على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في دعم المجتمع.

الحوار الوطنى السوري يدعو لحصر السلاح بيد الدولة

ودعا البيان، إلى "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون"، في إشارة ضمنية إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وفصائل ومجموعات لا تزال تحتفظ بسلاحها عقب إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، أمام مؤتمر الحوار الوطني، أن الأحداث الحالية عنوان لمرحلة تاريخية جديدة في سوريا ووصف تلك المرحلة بالحرجة.

وأضاف أحمد الشرع، أن وحدة السلاح بيد الدولة فرض و"علينا بناء دولة القانون" وأن سوريا بحاجة لخطة خطة إسعافية وأنها يجب أن تعود إلى محيطها الإقليمي والدولي.

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