خرجت حشود من السوريين، في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوب البلاد، اليوم الثلاثاء، في مظاهرات تنديدا بتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

مظاهرات في السويداء ضد تصريحات نتنياهو

وكان نتنياهو تعهد من خلال هذه التصريحات بمنع أي انتشار عسكري سوري في محافظات جنوب دمشق، مؤكدا التزام إسرائيل بحماية الطائفة الدرزية من أي تهديدات.



وظهر في مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرون في السويداء وهم يحملون العلم السوري الجديد ويرددون هتافات معادية لـ"الاحتلال".

وأمس الإثنين، انتشرت دعوات للتظاهر في ساحة 18 أذار في درعا وساحة الكرامة في السويداء ودوار خان أرنبة بالقنيطرة للتأكيد على رفض تصريحات نتنياهو.

وأثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي حول الطائفة الدرزية والجنوب السوري حالة من الجدل والاستنكار.

وقال إنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية، وهذه ليست المرة الأولى التي يلوح فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بهذه الورقة.

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