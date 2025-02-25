ضبط طالبة تنتحل صفة طبيبة تجميل وآخر ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي فى سوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن ضبط طالبة بكلية الألسن تدعي ع. ط. م 19 سنة وتنتحل صفة طبيبة تجميل بمركز تجميل غير مرخص بنطاق مركز سوهاج و تقوم بعمل جلسات ديرمابن وحقن الميزوثيرابي للبشرة وجلسات الليزر لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة دون وجه حق او اتباع اي سياسات لمكافحة العدوي وكذلك ضبط أدوية مجهولة المصدر تستخدم لحقن الشفاه والبشرة وعلي الفور تم تحريز المضبوطات وضبط المنتحلة واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

كما أشار " دويدار" انه في نفس اليوم استطاع الفريق أيضًا من ضبط منتحل صفة أخر يدعي ع. ر. ح 29 سنة وحاصل على بكالوريوس تجارة ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعي ويدير مركز للعلاج الطبيعي بإحدى قري مركز أخميم ويقوم بإجراء جلسات خشونة الركبة والانزلاق الغضروفي موهما المترددين علي المركز أنه حاصل علي الدكتوراة وتم ضبط المنتحل وتحريز الأجهزة وعمل المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة.

ومن جانبه قال "دويدار" انه لن يسمح بالمتاجرة بصحة المواطنين، مقدمًا شكره لجميع العاملين بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة علي مجهوداتهم المبذولة لضبط الخدمات الصحية المقدمة بالمنشأت الخاصة.

مؤكدًا علي فحص جميع الشكاوي التي ترد إلي إدارة العلاج الحر والتحري عنها وتطبيق القانون علي المخالفين.

جاء ذلك ضمن جهود مديرية الصحة والسكان بسوهاج و تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، بتكثيف ومتابعة المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة لتأكد من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها ومراجعة جميع التراخيص والإشتراطات لتلك المنشآت ومقدمي الخدمة بها.

ووجه دويدار بفحص جميع الشكاوي التي ترد إلي إدارة العلاج الحر والتحري عنها وتطبيق القانون علي المخالفين.





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