قنا تبدأ خطة تجميل الميادين العامة وزيادة المساحات الخضراء

أجرى اللواء أيمن السعيد سكرتير عام مساعد محافظة قنا، يرافقه محمد عبدالحفيظ نائب المدينة جولة تفقدية على عدد من الحدائق العامة وذلك لوضع رؤية لتطويرها وتجميلها لتصبح متنفس للمواطنين، كما رافقهم عدد من مسئولي الديوان العام، ومسئولي الوحدة المحلية، وذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

أعمال تطوير وتجميل قنا

ومن جانبه أوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وجه بدراسة أعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين العامة بمدينة قنا، بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق للمحافظة وإظهارها بالشكل الذي يليق بها أمام الزائرين، فضلا عن مواصلة أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، وخاصة فى أماكن التجمعات السكنية، لما تمثله المساحات الخضراء من متنفس طبيعى للمواطنين.

وكلف "السعيد" رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، بوضع رؤية لتطوير الحدائق العامة،وذلك في إطار إهتمام محافظ قنا بتطوير وتجميل الحدائق العامة، والحفاظ على الوجه الجمالي للمحافظة.

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