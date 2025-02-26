إغلاق 8 مصحات لعلاج الإدمان بدون ترخيص والتحقيق مع مسؤوليها

أغلقت قوات من البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة 8 مصحات لعلاج الإدمان بدون ترخيص بدائرة مركز أبو النمرس، والقبض علي القائمين على هذه المصحات وتوجيه تهمة مزاولة مهنة الطب بدون تصريح لهم.

وكان مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، تلقى إخطارًا من مفتش مباحث أبو النمرس، العقيد عماد رشدي، يفيد بتلقيه بلاغًا من رئيس المباحث، المقدم مصطفى المهدى، يفيد بغلق 8 مصحات لعلاج الإدمان وضبط 8 مشرفين، يعملون بها دون ترخيص، وممارسة مهنة الطب بما يخالف القانون، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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