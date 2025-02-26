الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

نقابة المعلمين تنظم قوافل طبية لأعضائها بالإسماعيلية (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

أعرب مجلس إدارة نقابة المعلمين الفرعية في محافظة الإسماعيلية برئاسة محمد حسين، عن دعمة الكامل لقرارات مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب ونقيب معلمي مصر وفي مقدمتها زيادة الميزة التأمينية لـ 50 ألف جنيه وهي التي لاقت ترحيبا كبيرا من جموع معلمي مصر.  

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زيادة دعم الاعانات 

وأكد محمد حسن نقيب معلمي الإسماعيلية، خلال اجتماع موسع بمقر النقابة الفرعية الجهود الذى يبذلها نقيب معلمي مصر خلف الزناتي للارتقاء بالنقابة في مختلف المجالات وأبرزها زيادة دعم الاعانات الصحية للأمراض المزمنة وزيادة دعم قروض الزواج إلى جانب تنظيم رحلات حج وعمرة للمرة الأولى في تاريخ النقابة. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

إشادة بحجم الإعانات 

وتابع نقيب الإسماعيلية، أن حجم الزيادات التي حدثت في الميزة التأمينية للمعلمين هي إنجاز غير مسبوق وتأكيدا على حسن أموال الصندوق بما يعود بالنفع على المعلمين. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة خطة العمل خلال شهر رمضان 

كان مجلس إدارة نقابة المعلمين في الإسماعيلية قد عقد اجتماع لمناقشة خطة عمل النقابة خلال شهر رمضان المعظم إلى جانب عدد من الموضوعات المختلفة والخاصة بالمعلمين ومنها تنظيم عدد من القوافل الطبية داخل مقر النقابة للمعلمين وأسرهم تضم العديد من التخصصات المختلفة إلى جانب صرف العلاج مجانا.
 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

 

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