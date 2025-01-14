تحديث قوائم الحالات المستحقة لـ"سكن كريم" بالقنطرة شرق في الإسماعيلية

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لدراسة وتحديث قوائم حصر الحالات المستحقة لتنفيذ مشروع "سكن كريم" ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وشهد الاجتماع كل من مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية، اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، المهندس علي هيصم مدير مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية، فاطمة أبو الوفا مدير وحدة حياة كريمة بالإسماعيلية، مؤسسة حياة كريمة والجهات المعنية بالاجتماع.

دراسة وتحديث القوائم

ووجَّه نائب محافظ الإسماعيلية مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة بدراسة وتحديث قوائم حصر الحالات المستحقة "تكافل وكرامة" والتأكد من مدى استحقاقها؛ من أجل إصلاح ورفع كفاءة منازلهم.

تشكيل لجان للبحث الميداني

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أنه جاري تشكيل لجان رئيسية وفرعية تضم في عضويتها الوحدة المحلية للقرى ومندوبي ممثلي الجمعيات الأهلية ورؤساء الوحدات الاجتماعية بالقرى؛ من أجل النزول على الطبيعة ومعاينة المنازل وإعداد تقارير تفصيلية عن حالة المنازل، ومدى صلاحيتها وتحديد أنسب الطرق لأعمال الإصلاح ورفع كفاءة المنازل المستحقة لدعم تكافل وكرامة؛ حرصًا على سكان تلك المنازل ومن أجل توفير حياة كريمة وسكن آمن ومناسب للأسر الاكثر احتياجًا.

إشادة بدور منظمات المجتمع المدني

وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية بدور منظمات المجتمع المدني، في رفع كفاءة وإصلاح المنازل المتهالكة والآيلة للسقوط لأصحاب دعم تكافل وكرامة.

ومن الجدير ذكره، أن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الإسماعيلية يبلغ عددها 140 مشروع خدمي وتنموي، ويتم تنفيذه في مركز ومدينة القنطرة شرق ويضم ٤ قرى رئيسية و37 تابع.



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