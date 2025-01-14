الثلاثاء 14 يناير 2025
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انطلاق مبادرة "بيئة نظيفة" بمنشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية

انطلاق مـبادرة بيئـة
انطلاق مـبادرة بيئـة نظيـفة،فيتو

أطلقت إدارة مكافحة العدوى بفرع الإسماعيلية مبادرة “بيئة نظيفة”، والتي ستستمر لمدة ثلاثة  أشهر، بدءً من يناير وحتى مارس 2025 تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز معايير النظافة والسلامة في جميع المنشآت، وذلك من خلال مجموعة من التدريبات والأنشطة التفاعلية.

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تقديم ندوات توعوية للمواطنين 

ومن جانبه أكد الدكتور بولا عريان مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، أن المبادرة تشمل تقديم ندوات توعية   لكافة الفئات العاملة. 

 

تنظيم تدريبات مكثفة للعمال 

بالإضافة إلى تدريبات مكثفة للعمال، حيث سيتم التدريب على كيفية تنظيــف المنشـآت بشكل فعـال، واستخدام المنظفات والمطهـرات بتركيزاتـها الصحيحة حسب الاستخدام، كما سيتم تقديم ورش عمل حول كيفية التعامل مع الانسكابات البيولوجية بشكل آمن وفعال. 

 

تنظيم مسابقات داخل منشآت الرعاية الصحية 

ولفت مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية إلى أن إدارة مكافحة العدوى ستنظم  مسابقات داخل المنشآت لتحديد أفضل قسم فى اتباع وتطبيق المعايير المعتمدة، وتكريم الأقسام الفائزة تقديرًا لجهودهم في الحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة.

كما سيتم نشر مواد فيلمية توضيحية تشرح كيفية تنظيف المنشآت بشكل صحيح، بالإضافة إلى كيفيـة التعامل مع الانسكابات البيولوجية بطريقة آمنـة.

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود إدارة مكافحة العدوى لتعزيز الوعي بأهمية النظافة والوقاية من العدوى في بيئات العمل، مما يسهم في حماية صحة الجميع وضمان بيئة عمل آمنة.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية مبادرة بيئة نظيفة منشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية

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