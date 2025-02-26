انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للهجن (صور)

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول لمهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين وسط حشد كبير من كبار رموز وشيوخ وعواقل القبائل العربية والقيادات التنفيذية، والتى أقيمت بمنطقة وصلة سرابيوم أبوسلطان طريق ٣٠ يونيو، وتشارك فيه هذا العام ثلاثة دول عربية السعودية والإمارات والاردن وممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر.

سباقات اليوم الأول

وأشار الشيخ عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصرى للهجن إلى أن برنامج اليوم الأول لسباقات مهرجان الإسماعيلية للهجن والمتضمن تنظيم عدة أشواط للسباق بين الهجن المشاركة من أجمالى عدد الأشواط التى تشملها المسابقة على مدار اليومين والتى تبلغ عدد ٢٠ شوطًا منها ٤ أشواط سباق المفاريد لمسافة ١٥٠٠ متر و٤ أشواط سباق لبانة لمسافة ٣ كيلومترا.

جانب من سباقات اليوم،فيتو

جانب من سباقات اليوم،فيتو

جانب من سباقات اليوم،فيتو

استكمال باقى السباقات غدا

و تستأنف باقى المسابقات غدًا بإجمالي عدد أشواط اليوم الثاني ١١ شوط بداية من الشوط الأول سباق حجايج لمسافة ٤ كيلومترا وشوط لسباق جزعان لمسافة ٤ كيلومترا وشوط لسباق فناية لمسافة ٤ كيلومترا وشوط ناب لمسافة ٤ كيلومترا

تكريم الفائزين في السباقات

وأضاف الشيخ عيد أنه سيتم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى والفائزة بنتائج الأشواط بعدد من الكؤوس وجوائز مالية.

جانب من سباقات اليوم،فيتو

جانب من سباقات اليوم،فيتو

جانب من سباقات اليوم،فيتو

واشار إلى أنه يقام عدد من الحفلات البدوية وحفلات السمر مساء اليوم الأول هذا إلى جانب إقامة عدد من المعرض البدوية والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية.

محافظ الإسماعيلية: ندعم إقامة مهرجان الهجن

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى دعم ومساندة هذا المهرجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج المهرجان بالشكل اللائق باسم مصر والإسماعيلية عالميا وإقليميا.

جانب من سباقات اليوم،فيتو

جانب من سباقات اليوم،فيتو

واكد أن المهرجان يساهم في جذب عشاق رياضة الهجن من دول الخليج العربي، بالإضافة إلى الدول التي شاركت من قبل بالمهرجان، مما يعزز حركة السياحة ويخلق فرصًا اقتصادية لأبناء المحافظة، كما سيعمل على إبراز أهمية الرياضة كأداة لتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.

جديرًا بالذكر، أن مهرجان الإسماعيلية للهجن في دورته العشرين يقام خلال يومي ٢٦ و٢٧ فبراير ٢٠٢٥ وكانت قد انطلقت أول دورته عام ١٩٩٥، واستمر حتى عام ٢٠١٠ وتوقف بعد ثورة يناير، ثم أُعيد تنظيمه عام ٢٠١٤ واستمر حتى ٢٠٢٠ ثم توقف فترة جائحة كورونا حتى قرر محافظ الإسماعيلية عودة المهرجان هذا العام في دورته العشرين.

جانب من سباقات اليوم،فيتو

جانب من سباقات اليوم،فيتو

جانب من سباقات اليوم،فيتو

و يشهد غدا اليوم الثاني من المهرجان، مراسم تتويج الفائزين،بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.



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