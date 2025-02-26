غلق وتشميع 17 ورشة وعيادة عيادات بحي ثانِ في الإسماعيلية (صور)

شنت الأحياء والوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، عددا من الحملات للقضاء على الإشغالات والتعديات بمدينة الإسماعيلية.

غلق وتشميع عدد من الورش والعيادات

وتمكن حي ثان من غلق وتشميع 17 عيادة علاج حر وورشة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25، والتي نُفذت بنطاق حي ثانِ مدينة الإسماعيلية، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور مأمور قسم ثانِ ورئيس حي ثانِ والإدارة الهندسية بالحي، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من غلق الورش،فيتو

جانب من غلق الورش،فيتو

مشتملات حالات التعدي

وتمثلت الإزالات في تنفيذ غلق وتشميع عدد 14 ورشة مخالفة مقلقة للراحة وغلق وتشميع 3 عيادات علاج حر، بالإضافة إلى تنفيذ عدد 6 قرارات إشغالات وإزالة كرفان بدون ترخيص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من غلق الورش،فيتو

جانب من غلق الورش،فيتو

وكان قد تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 25 حملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 8 حتى 28 من شهر فبراير 2025 وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من غلق الورش،فيتو

جانب من غلق الورش،فيتو

تشديدات على الالتزام بالجدول الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من غلق الورش،فيتو

جانب من غلق الورش،فيتو

جانب من غلق الورش،فيتو

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