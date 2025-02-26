الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

نائب محافظ الإسماعيلية يبحث سُبل الحفاظ على البحيرات المُرة من التلوث (صور)

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لبحث سبل الحفاظ على البحيرات المرة من التلوث، ومتابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، للحفاظ على البحيرات من التلوث والتصدي لمشكلات الصرف الصحي والزراعي التي تشكل خطورة عليها.

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استعراض تقرير لجنة الحفاظ على البحيرات المرة 

وخلال الاجتماع، استعرض نائب محافظ الإسماعيلية تقرير اللجنة ومجهوداتها خلال الفترة الماضية، والذي تضمن أعمال كافة الجهات المعنية (هيئة قناة السويس، المكتب الفني لمحافظة الإسماعيلية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مركز ومدينة فايد، الطب البيطري، جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، التخطيط العمراني، إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، معامل الرصد البيئي بمديرية الصحة). 

 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

وضع حل جذرى لمشاكل البحيرات المرة 

ووجَّه  نائب محافظ الإسماعيلية، بعقد اجتماع بين كافة الجهات المعنية، للتوافق حول أفضل المقترحات لحل كافة المشكلات التي تهدد البحيرات المُرة بشكل جذري، تمهيدًا لتنفيذ الحل الأمثل.
 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

 

وعلى صعيد آخر كان  محافظ الإسماعيلية قد تابع استمرار أعمال المرحلة الثانية من مشروع شبكة تجفيف المياه الجوفية بمنطقة كيلو2 (قرية الحجاز)، وذلك لمعالجة مشكلة المياه الجوفية والسطحية بالمنطقة والقضاء عليها والتي تعد أحد المشكلات المزمنة في الكيلو 2. 

 

بدء المرحلة الثانية من التجفيف 

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل في الإسماعيلية، أن المديرية بدأت بأعمال المرحلة الثانية لشبكة التجفيف والتي تشمل المناطق الطرفية للمنطقة بجوار زراعات مركز البحوث وبجوار سور الجلاء؛ للتخلص من المياه المتسربة عن الزراعات، والتي تتسبب في تجمعات المياه بالمنطقة السكنية. 

 

الانتهاء من إنشاء بيارة 

وتم الانتهاء من إنشاء البيارة الرئيسية وإنشاء خط طرد كما يتم حاليًا إنشاء الخطوط الداخلية.  

 

تشغيل الشبكة منذ عام 

وأنهت مديرية الطرق والنقل أعمال المرحلة الأولى وتم تشغيل الشبكة منذ عام تقريبًا، وشملت الأعمال حينها إنشاء خط فلترة المياه الجوفية وشبكة التجفيف بقرية الحجاز في مرحلته الأولى بطول ٨ كيلومتر؛ للقضاء بشكل نهائي على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية بقرية الحجاز، والاستفادة من تلك المياه في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري، عن طريق الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد.

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