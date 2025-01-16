رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية (صور)

أجرى الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية خلالها سير العمل بكنترول الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

أبرز الحضور خلال الجولة

وذلك في حضور الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير الامتحانات بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ومحمد فراج، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية وعدد من أعضاء الكنترول.

جانب من تفقد الكنترول،فيتو

جانب من تفقد الكنترول، فيتو

عملية التسليم والتسلم لأوراق الإجابة

وتابع مدير الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية عملية تسليم أوراق الإجابة، وتأكد من سلامة الورقة عند الاستلام وفرز الورقة الامتحانية داخل الكنترول.

جانب من تفقد الكنترول،فيتو

جانب من تفقد الكنترول، فيتو

متابعة عمليات تسرية الأوراق

كما تابع عملية التسوية لأوراق الإجابة، ونبه مدير الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على أعضاء الكنترول علي ضرورة التركيز مع الأوراق الامتحانية ضمانًا لحقوق الطلاب والطالبات.

جانب من تفقد الكنترول،فيتو

جانب من تفقد الكنترول،فيتو

تشديدات على الالتزام بضوابط الكنترولات

وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الخاصة بأعمال الكنترول والامتحانات، وتأتي زيارته فضيلته للكنترول عقب عودته من حضور اجتماع فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية اليوم.

جانب من تفقد الكنترول،فيتو

جانب من تفقد الكنترول،فيتو

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