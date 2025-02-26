التعليم الفني بالفيوم يحصد المركز الأول في مسابقة "EISTF"

قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن المديرية شاركت في المعرض الجمهوري لمسابقة EISTF 2025، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

المشروعات الفائزة في المعرض الجمهوري

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن طلاب التعليم الفني في الفيوم، حصلوا علي المركز الأول والميدالية الذهبية، بمشروع Agronova للطالب عبدالله رمضان ضيف، والطالب عمار ثروت عبد العزيز، من مدرسة ناصر الثانوية الصناعية العسكرية، التابعة لإدارة سنورس التعليمية، كما فاز الطالب معتز محمد عبدالعزيز مدرسة الشهيد حسام جمعة الثانوية الصناعية العسكرية، التابعة الي إدارة إطسا التعليمية بالميدالية البرنزوية عن مشروع Hard reach explorer

عدد المشروعات المشاركة والمصعدة للمعرض الجمهوري

يذكر أن المعرض المحلي بمحافظة الفيوم شارك به 74 مشروعا بحثيا، بمشاركة 113 طالبا وطالبة من المراحل التعليمية المختلفة، وتم تصعيد 26 مشروعا منهم للمنافسة على مستوى الجمهورية، وسيتم تدريبهم على أساسيات البحث العلمي وتطبيقات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وأساسيات البرمجة واستخدامها فى البحث العلمي وأساسيات ومهارات ريادة الأعمال، كما تم إعداد ونشر موقع إلكتروني كمكتبة رقمية، يشتمل على المواد الخاصة بالبحث العلمي وتفاصيل المسابقة والفعاليات لسهولة الوصول لجميع الطلاب على مستوى المحافظة.

إحصائيات المسابقة من الإعداد وحتى المعرض المحلي

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن الوصول المعرض المحلي استغرق 751 ورشة عمل بجميع مدارس المحافظة، حضرها 24839 متدربا من الطلاب والمعلمين، كما تم تنفيذ 34 ورشة عمل إعداد مدرب، حصرها 346 مدربا بجميع الإدارات التعليمية.

كما تم إعداد 63 معرضا مدرسيا لجميع الطلاب المتقدمين ضمت 638 مشروعا بحثيا، وشارك فيها 1013 طالبا وطالبة، كما تم اعداد 12 معرضا قبل التمهيدي لجميع الطلاب المصعدين من المعارض المدرسية، ضمت 452 مشروعا بحثيا، وشارك فيها 702 طالب وطالبة.

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