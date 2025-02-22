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تعليم الفيوم: إقبال غير مسبوق على قوافل المراجعة المجانية للثانوية العامة

إقبال كثيف على المراجعات
إقبال كثيف على المراجعات المجانية للثانوية بالفيوم، فيتو

شهدت القوافل التعليمية التي تنظمها مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إقبالا غير مسبوق، اليوم السبت ثاني أيام المراجعة المجانية، التي تنظم بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وتقام بمركز طامية ومدينة الفيوم، وتستهدف كل طلاب الشهادتين الثانوية العامة، والإعدادية.

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن المديرية  تستهدف من تنظم المراجعات المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، والشهادة الإعدادية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، رفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، والحد من الدروس الخصوصية.

مقر القوافل التعليمية

 وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن مقر القوافل التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة بشعبتيها، تبدأ يومي اليوم الجمعة وغدا السبت من الساعة 8.30 صباحا وحتى الساعة 3.30مساء، بنادي طامية الرياضي بمدينة طامية، ومدرسة الفيوم التجارية للبنات، ومدرسة الشهيد مصطفي أحمد على بغرب الفيوم، وقد شهد اليوم إقبالا كثيفا من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

تحسين المستوى التعليم

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي أن القوافل التعليمية تهدف  إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب وتخفيف العبء عنهم قبل بدء الامتحانات، وتقديم فرصة لتحسين مستوى الطلاب فى المواد الدراسية من خلال المراجعة المجانية الشاملة، ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم بالفيوم وتعزيز تكامل الأنشطة التعليمية والرياضية  لرفع مستوى الطلاب وتحقيق أفضل النتائج لهم.

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ولفت إلا أن القوافل التعليمية جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتوفير بيئة تعليمية مثلى للطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي..

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