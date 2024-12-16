" دكان الفرحة"، جامعة الفيوم تنظم معرض الملابس الخيري للطلاب

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم: إن الجامعة تنظم معرض الملابس الخيري، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ضمن مبادرة دكان الفرحة، يضم المعرض 18 ألف قطعة ملابس جديدة وأحذية ومجموعات من الإكسسوارات والعطور وحقائب اللاب توب.

محتوي المعرض ومدته وسياسة التوزيع

واضاف رئيس جامعة الفيومك إن المعرض يستهدف 3000 طالب وطالبة ممن سجلوا بياناتهم على منصة التكافل الاجتماعي، ويستمر المعرض حتي يوم 18 ديسمبر الجاري، ويتم التوزيع يوميا، وسيتم البدء بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع القطع ثم يليهم الطالبات.

ندوة التنوير المجتمعي بكلية التربية النوعية

يذكر أن كلية التربية النوعية، نظمت اليوم الاثنين، ندوة تعريفية عن مشروع التنوير المجتمعي، حاضرت خلالها الدكتورة آمال ربيع عميد كلية التربية الأسبق، مدير مشروع التنوير المجتمعي بالجامعة، وعرفت الطلاب بمشروع التنوير المجتمعي ودور كل طالب وطالبة في تنفيذ متطلبات التخرج من محو أمية 3 أفراد للفرقة الرابعة و4 أفراد لطلبة الفرق الثلاثة الأولى وتعليمهم القراءة والكتابة كمتطلب أساسي للتخرج نظرًا لأهميته باعتباره واجبًا وطنيًا للنهوض بالإنسان المصري.

الهدف من مشروع التنوير المجتمعي

وأوضحت مدير وحدة التنور المجتمعي، أن أهداف المشروع الشاملة تتضمن محاربة الجهل بكافة صورة لتشمل محو الأمية الأبجدية والمعلوماتية والصحية ومحاربة الشائعات، كما أوضحت آليات التنفيذ ومراحلها وكيفية تواصل الطلاب مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وفريق الدعم التكنولوجي للمشروع بالجامعة للتسهيل على الطالب.



وتناولت تعريف الطلاب بمواعيد الاختبارات والتي تعقد خلال أربع فترات امتحانية في شهر يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر، موضحة كيفية العثور عن الأميين عن طريق الجيران والأقارب أو الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أو عن طريق الجمعيات الخيرية، وكذلك الأعداد والفئة المستهدفة لكل طالب.



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