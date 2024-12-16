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جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة لقرية بيهمو بسنورس

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم اليوم الاثنين، قافلة طبية وتوعوية لخدمة اهالي قرية بيهمو، بمركز سنورس، بمقر الوحدة الصحية، ومدرسة الشهيد رمضان عبد التواب أبو سيف الاعدادية، وشارك في القافلة كلية الطب، كلية التربية للطفولة المبكرة، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة والسكان.

الخدمات الطبية استهدفت كل المترددين علي القافلة من أهل القريةوتوابعها

وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة التنموية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة القومية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، وقد نجحت القافلة الطبية في تقديم الكشف الطبي لكل الحالات التى حضرت إلى الوحدة الصحية بالقرية.

مشاركات كلية التربية للطفولة المبكرة في القافلة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم ، أن كلية التربية للطفولة المبكرة شاركت بندوة تثقيفية بعنوان "التربية الإيجابية والصحيحة"، موجهة لطلاب مدرسة الشهيد رمضان عبد التواب أبو سيف الإعدادية، وتناولت الندوة أساليب التربية الحديثة التي تشجع على بناء علاقة صحية بين الأطفال وأسرهم ومعلميهم، مع التركيز على مفاهيم تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب وتحفيز السلوكيات الإيجابية، كما تناولت الندوة  التركيز على تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال من خلال الثناء المستمر والدعم النفسي، ما يخلق بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للنمو، وهذه الأساليب تسهم بشكل كبير في تحسين التحصيل الدراسي والسلوك الاجتماعي للأطفال، وتقوي العلاقة بين الأسرة والمدرسة، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل.

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كما عقدت كلية التربية للطفولة المبكرة، ندوة أخري علي هامش القافلة، حول موضوع التنمر وأثره على الصحة النفسية للأطفال، وعرفت الندوة  التنمر بانه سلوك عدواني يستهدف إيذاء الأفراد نفسيًا أو جسديًا، وقد يكون له تأثيرات عميقة على الشخص المتعرض له، خاصة في مرحلة الطفولة، ويمكن أن يحدث في أماكن مختلفة، مثل المدارس، ويمكن أن يكون له تداعيات سلبية على نفسية الطفل والأصدقاء بالمدرسة، ويمكن مكافحة ظاهرة التنمر من خلال الوقوف ضدها أو طلب المساعدة عند الحاجة وتشجيع الطلاب بعضهم بعضا على التصدي للتنمر والتغلب عليه، والوقاية تبدأ من التنشئة السليمة والتوجيه الصحيح.
 

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