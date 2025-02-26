جنايات الفيوم تقضي بالمشدد 5 سنوات لشاب قتل شقيقته لشكه في سلوكها

قضت محكمة جنايات في الفيوم، في جلستها اليوم الأربعاء، بمعاقبة شاب بالسجن 5 سنوات بتهمة قتل شقيقته، بعد تعديل وصف الجريمة من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت، صدر الحكم برئاسة المستشار حسن دياب،رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وإسلام خليل إبراهيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني

تفاصيل واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها

وكانت النيابة العامة قد أدانت "إسلام.ع.ع "، البالغ من العمر 19 عامًا، بقتل شقيقته "ندى" خنقا، بعدما نشبت بينهما مشادة بسبب شكوك حول سلوكها، وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الشواشنة، يفيد بوصول " ندى.ع. ع " ومقيمة بقرية قصر الجبالي بدائرة المركز إلى مستشفى إبشواي المركزي، جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أن شقيقها من ارتكب الواقعة لشكه في سلوكها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لسوء سلوكها، وأقر بتعديه عليها بالخنق، وأنها قاومته حال تعديه عليها فأُصيب بسحجات متفرقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان الفتاة لأسرتها فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن الأهالي لدفنها في مقابر أسرتها بالقرية، وقررت النيابة إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم التي أصدرت حكمها السابق.

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