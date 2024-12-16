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جامعة الفيوم تنظم الملتقى الطلابي الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة

الملتقي الطلابي الاول
الملتقي الطلابي الاول لمناهضة العنف ضد النرأة بالفيوم، فيتو

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة عقدت اليوم الاثنين، الملتقى الطلابي الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بقاعة الدكتور سعد نصار بكلية الزراعة.

 

دور الجامعة في توعية الفتيات بحقوقهن وواجباتهن

 وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الجامعة تقدم الدعم الكامل لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة للقيام بدورها في مواجهة كافة أشكال العنف التي تواجه الفتيات داخل الجامعة.
وشدد العيسوي على ضرورة تعليم الفتيات كيفية الدفاع عن حقوقهن بطرق مشروعة ودون خوف، وأشاد سيادته بالدور الكبير الذي تقوم به وحدة مناهضة العنف ضد المرأة من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات داخل وخارج الجامعة.

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومساندة العاملات بالجامعة

 وأكدت مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرة، بجامعة الفيوم، أن تمكين المرأة والحفاظ على حقوقها وإبراز دورها في بناء الأسرة والمجتمع وصون كرامتها، واجب مجتمعي يقع على عاتق الجميع، وتقدم الوحدة الدعم والإرشاد لكافة فتيات الجامعة مع الحفاظ علي سرية البيانات، وأشادت بالدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الجامعة للوحدة، اذ تؤمن بقيم العدالة والمساواة واحترام المرأة.

دور المجلس القومي للمرأة في التمكين في كل المجالات

 فيما قالت إيمان زكي أمين فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، إن المجلس القومي للمرأة يعمل على معالجة قضايا المرأة والأسرة ويسعى لتمكين المرأة اقتصاديُا لمساعدة زوجها واستقرار أسرتها وتوفير حياة كريمة لابنائها.

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كما عرضت تاريخ إنشاء المجلس، والدور المنوط به من خلال متابعة تنمية وضع المرأة داخل مؤسسات الدولة والمجتمع وتبني قضاياها والقضاء على الظواهر السلبية التي تعيقها، مشيدة بدور جامعة الفيوم التي تتيح الفرصة لتولي المرأة المناصب القيادية العليا.
 

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