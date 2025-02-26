الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

الشرطة الألمانية: إصابة شخصين في إطلاق نار قرب محكمة غربي البلاد

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصين على الأقل أصيبا جراء إطلاق أعيرة نارية بالقرب من محكمة في غرب البلاد اليوم الأربعاء.

 إطلاق أعيرة نارية بالقرب من محكمة

ووفقا للشرطة، أطلقت عدة أعيرة نارية في شارع بالقرب من محكمة الولاية في مدينة بيليفيلد من بعد ظهر اليوم.

وقالت الشرطة في بيان إنها لا تستطيع استبعاد وجود صلة بالمحاكمة التي تجري في المحكمة.

إطلاق ثلاثة عيارات نارية

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلا عن مصادر في الشرطة، بأنه جرى خلال الهجوم إطلاق ثلاثة عيارات نارية، مما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة تهدد حياته.

ويُحاكم حاليا مشتبه به بتهمة القتل في وفاة الملاكم السابق بيسار نيماني قبل عام تقريبا، والذي قُتل برصاصة في بيليفيلد.

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الشرطة الألمانية ألمانيا بيليفيلد وفاة الملاكم السابق بيسار نيماني اطلاق اعيرة نارية

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