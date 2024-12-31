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خارج الحدود

الشرطة الألمانية: اعتقال رجل هاجم وأصاب عدة أشخاص

الشرطة الألمانية،
الشرطة الألمانية، فيتو

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال رجل هاجم وأصاب عدة أشخاص في العاصمة برلين، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

ولم تكشف شرطة برلين أي تفاصيل حول طبيعة الحادث حتى الآن.

 

حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أسفر هجوم وقع على سوق عيد الميلاد في مدينة ماجديدبورج بألمانيا عن مقتل 5 أشخاص من بينهم طفل، بالإضافة إلى نحو 80 إصابة.

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، آنذاك، إن حادث الدهس بسوق عيد الميلاد سيظل "محفورا في ذاكرتنا" لوقت طويل.


ألمانيا تعلن هوية منفذ حادث الدهس الدموي في ماجديبورج

وأعلنت السلطات الألمانية، أن الموقوف في حادث دهس بمدينة ماجديبورج سعودي الجنسية.

واستبعد مسئول ألماني وجود تهديدات بعد الحادث، قائلًا: «لا أرى تهديدًا قائمًا»، مضيفًا أن اثنين قتلا في هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج.

 

هجوم سوق عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج

وأشار المسئول إلى أنه ليس من المستبعد حدوث وفيات أخرى بسبب الإصابات الخطيرة جراء حادث الدهس.

وأعلن حاكم ولاية ساكسونيا-أنهالت الألمانية راينر هاسيلوف أن رجلا سعوديا أوقف بعد «هجوم» بسيارة، دهس حشدًا في سوق لعيد الميلاد في مدينة ماجديبورج الواقعة في شمال البلاد.

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