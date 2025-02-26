أمطار تضرب واحات الوادي الجديد ورفع درجة الاستعداد (فيديو)

شهدت واحات الوادي الجديد، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق متفرقة، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما أدى إلى أجواء شتوية باردة، لم تشهدها المحافظة منذ فترة طويلة.

وتتعرض محافظة الوادي الجديد خلال فصل الشتاء لتقلبات جوية تتراوح بين انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار الخفيفة، نظرًا لطبيعتها الصحراوية التي تجعل الطقس باردًا ليلًا ودافئًا نسبيًا نهارًا.

وأفادت مصادر محلية بأن الأمطار لم تؤثر على الحركة المرورية أو الأنشطة اليومية، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد تحسبًا لأي تغيرات جوية مفاجئة.

ومن جانبها، ناشدت محافظة الوادي الجديد، المواطنين عدم السير تحت الاسقف والعمارات وتجنب السير بالأماكن المتواجد بها ركود مياه وعدم السير بسرعة على الطرق السريعة، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية، وقفل منافذ السيارة اثناء السير واستخدام المساحات لوضوح الرؤية

تتميز محافظة الوادي الجديد بمناخها الصحراوي الجاف، حيث تتسم فصول الشتاء فيها بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. وتؤثر الكتل الهوائية الباردة القادمة من الشمال على درجات الحرارة، ما يؤدي أحيانًا إلى تكوّن السحب وسقوط أمطار خفيفة، خاصة في المناطق الشمالية من المحافظة.

ورغم قلة الأمطار في الوادي الجديد مقارنة بالمناطق الساحلية أو الدلتا، إلا أن سقوطها يسهم في تحسين جودة الهواء وزيادة الرطوبة النسبية، مما يساعد على تلطيف الأجواء. كما أن الأودية والمناطق المنخفضة قد تستفيد من هذه الأمطار في تغذية الخزانات الجوفية التي تعد المصدر الأساسي للمياه في المحافظة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على بعض المناطق، وأمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد تكون خفيفة إلى متوسطة على الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد.

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