مبعوث ترامب: خطتنا ليست إجلاء الفلسطينيين وقمة مع مطورين عقاريين قريبا بشأن غزة

كشف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، أنه يجري التحضير لعقد قمة مع مطورين عقاريين ومخططين من الشرق الأوسط قريبًا لبحث خطة إدارة ترامب بشأن مستقبل غزة.

المشاركة في حل دائم لسكان قطاع غزة

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ويتكوف، قوله بحسب القاهرة الإخبارية، إن العديد من الدول تواصلت مع الولايات المتحدة لعرض المشاركة في حل دائم لسكان قطاع غزة.

وأوضح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط أن “ما نتحدث عنه بشأن قطاع غزة ليس خطة إجلاء للفلسطينيين”.

إعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط

وأثار اقتراح ترامب بإعادة بناء قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تهجير سكانه انتقادات واسعة عند طرحه للمرة الأولى في أوائل فبراير الجاري.

ترامب لا يفرض خطته بشأن غزة

وفي مواجهة معارضة شديدة في الشرق الأوسط وخارجه، قال ترامب في مقابلة يوم الجمعة، إنه "لا يفرض" خطته.

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