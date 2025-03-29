تلاوة ميسرة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ طه النعماني من سورة البقرة (فيديو)

قراءة القرآن الكريم لها فضل وثواب عظيم، وكذلك الاستماع إليه، فعن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة”.

لذلك، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو سلسلة متنوعة من أبرز التلاوات القرآنية لكبار القراء في دولة التلاوة المصرية، ويتلو علينا القارئ الشيخ طه النعماني، ما تيسر من سورة البقرة.

سورة البقرة

قال تعالى: «الم (1) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6)».

الشعراوي يوضح سبب نطق الحروف المقطعة بهذا الشكل

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: إن الحروف المقطعة التي بدأ الله بها سور القرآن، قد نطق الله فيها بأسماء الحروف لا بمسميات الحروف، فمسمى الحرف أن تنطق به هو، ولكن اسمه هو العلم الذي وضع للدلالة على هذا الأمر، فأنت تقول " كتب " تنطق بمسمى الكاف ولا تنطق بكلمة كاف.

الفرق بين الحروف المقطعة والعادية

وأضاف الشيخ الشعراوي: ولكن الحق نطق بأسماء الحروف لا بمسمياتها، والفرق يأتي في قول الحق سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: «الم * ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» (الآية: 1-2)، فهي بعينها في الرسم في سورة الفيل: «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ» (الآية: 1)، ألف ولام وميم هنا وألف ولام وميم هناك.

السماع من المُبلغ

وتابع الشعراوي: فما الذي يدلنا على أن هذه تُنطق في سورة البقرة " ألف لام ميم " وتنطق في هذه السورة " ألم "، إنه سماع من المبلغ، سمعنا هكذا فقرأناها هكذا، إذن فإذا رأيت حروفا مقطعة فاعلم أنها إنما نطق الحق فيها بأسماء الحروف ونحن نتكلم جميعا بمسميات الحروف لا بأسمائها.

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