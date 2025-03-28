تلاوة خاشعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ طه النعماني (فيديو)

قراءة القرآن الكريم لها فضل وثواب عظيم، وكذلك الاستماع إليه، فعن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة”.

لذلك، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو سلسلة متنوعة من أبرز التلاوات القرآنية لكبار القراء في دولة التلاوة المصرية، ويتلو علينا القارئ الشيخ طه النعماني، ما تيسر من سورة البقرة.

سورة البقرة

قال تعالى: «الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (22) وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25)».

تفسير الشعراوي للآية 44 من سورة البقرة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير الآية: إن هذا منهج آخر من مناهج الدعاة، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله، يخاطب قوما يريد أن يخرجهم عما تعودوا من فعل الباطل، وحين تُخرج إنسانا عما أَلِف من حركات الباطل، فإن ذلك أمر شاق على نفسه، لأنه خروج عما اعتاد، ولذلك يحاول أن يجد لنفسه عذرا في أن يظل على ما اعتاد.

وأضاف الشيخ الشعراوي: فهو مفتوح العين على من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ليرى أيطبق الآمر بالمعروف ذلك على نفسه، ويطبق الناهي عن المنكر ذلك على نفسه أم لا، فإن رآه قد طبق ما قال من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر على نفسه وعلى من يحب، علم أنه صادق في الدعوة، وأنه لم يطلب من الناس إلا ما رضيَه لنفسه منهجا.

الإسلام نزل بالمنهج السلوكي

وأردف الشعراوي: إذن فهؤلاء المتربصون يريدون أن يتلمسوا في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم يقولون ذلك بألسنتهم، وأن حركتهم في الحياة على غير ذلك، فحين يجدون ذلك وتنفصل الكلمة عن السلوك كانت الطامة، ولذلك يسميها الحق سبحانه وتعالى في سورة الصف: (كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ) {الآية: 3}.

وأكمل الشعراوي: فلماذا شدد الله عليها في كتابه العزيز، لأنك تُشكك الذي يسمعك تعظ، ثم يراك تفعل على غير ما تعظ، فيقول إنه رجل غشاش، فلو كان في ذلك خير لقبِله لنفسه، ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن بالمنهج، جعل الرسول –صلى الله عليه وسلم- أسوة سلوكية، لأن المنهج لا يكفي إلا إذا خرج إلى حيز التطبيق، ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- هو الذي يطبقه.

الفاروق يطبق أمور الإسلام على نفسه أولا

وتطرق الشيخ الشعراوي إلى الفاروق عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – عندما كان يريد أن يطبق أمرا من أمور الإسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم: «لقد بدا لي أن آمر بكذا وكذا، والذي نفسي بيده من خالف منكم لأجعلنه نكالا للمسلمين»، لأنه يعلم من أين تأتي الفتنة، إذن فالذي يريد أن يأمر بأمر لابد أن يطبقه على نفسه أولًا، فكانت هي كلمة طارق بن زياد لجيش عبد الملك حينما أراد أن يفتح الأندلس فقال: "أنا لم آمركم بأمر أنا عنه بنجوة".

وأتم الشعراوي: فكل من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لابد أن يلاحظ أن الذين يأمرهم بالمعروف، وهو شاق على النفوس، وينهاهم عن المنكر، وهو حبيب إلى النفوس، مُفتح الأعين، ينظرون ماذا يصنع، فإذا صنع خلاف ما يقول، فإنهم يتهمون الدعوة كلها بالبطلان، ويقولون إنه نفاق وكذب، ولذلك كان الإسلام قبل أن ينشر بالمنهج العلمي، نُشر بالمنهج السلوكي، ولذلك جاء قول الحق سبحانه وتعالى في سورة فصلت: «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (الآية: 33).

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