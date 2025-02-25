كلية التربية للطفولة المبكرة بأسيوط تطلق "المسابقة الكشفية" لـ 11 كلية

نظمت لجنة الجوالة والخدمة العامة باتحاد طلاب كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، فعاليات "المسابقة الكشفية لصقل المهارات الكشفية" على مستوى كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط بإشراف الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يارا إبراهيم، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

أكد رئيس جامعة أسيوط، أن هذه المسابقة تسهم في تنمية مهارات الشباب الجامعي وصقل قدراتهم الكشفية، بالإضافة إلى تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وغرس قيم الوطنية والانتماء في نفوسهم.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن المسابقة تُعد من أبرز الفعاليات الكشفية التي تُقام على مستوى كليات الجامعة، وتهدف إلى اكتشاف المواهب الكشفية وتطويرها، وإعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء الوطن.

أهمية النشاط الكشفي والجوالة في تعزيز روح الإنتماء الوطني

وأشاد الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بأداء الطلاب المشاركين، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية المتنوعة لدورها المحوري في تكوين شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم، مما يساعدهم على اكتساب خبرات وثقافات متعددة مشيرا إلى أهمية النشاط الكشفي والجوالة في تعزيز روح الانتماء الوطني والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ التنافس الشريف بين الطلاب في إطار المبادئ الكشفية.

من جانبها، وجهت الدكتورة يارا إبراهيم، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للأنشطة الطلابية، ومن بينها نشاط الجوالة والخدمة العامة، مشيرةً إلى أن روح التعاون والتآلف بين طلاب الكليات المختلفة تعزز من رغبتهم في العمل والاجتهاد المستمر.

شهدت المسابقة مشاركة (11) كلية من مختلف كليات الجامعة، حيث مثّل كل كلية ثلاثة طلاب ومشرف. تنافس المشاركون في عدة مجالات كشفية، أبرزها: مسابقة أفضل كج كشفي بمقاس 4×4 للتخييم، والتي تضمنت إقامة هايك، وساري علم طائر، وسور أرضي، ومسابقة المعلومات الكشفية المكتوبة، والتي اختبرت معارف المشاركين حول المهارات والمبادئ الكشفية.

وتم تنظيم فعاليات المسابقة تحت إشراف: الدكتورة غادة كامل سويفي، وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق سلام، المدرس بقسم العلوم النفسية ومستشار لجنة الجوالة بالكلية، والأستاذ وائل صلاح، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية وقائد بجمعية الكشافة البحرية بأسيوط، والطالبة أميمة مصطفى، رئيس اتحاد الطلاب، والطالب محمد علاء، أمين لجنة الجوالة، والطالبة دميانة بارح ونيس، أمين مساعد لجنة الجوالة.

وضمت لجنة التحكيم، القائد وائل صلاح أمام، مدير إدارة رعاية الشباب وقائد بجمعية الكشافة البحرية بأسيوط، القائد أحمد جلال، مفوض عام بالكشافة البحرية بأسيوط، القائد إسماعيل هاشم، بإدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.



واختتمت فعاليات المسابقة بإعلان الفرق الفائزة وتوزيع شهادات التقدير، حيث جاءت النتائج كالتالي: المركز الأول: كلية الآداب، وكلية التربية النوعية، والمركز الثاني: كلية علوم الرياضة، وكلية الخدمة الاجتماعية، والمركز الثالث: كلية التربية، وكلية الحقوق والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين، وأظهرت مستوى عالٍ من المهارات الكشفية، مما يعكس نجاح الفعالية في تحقيق أهدافها بتنمية قدرات الطلاب، وتعزيز روح التعاون والمنافسة الشريفة بينهم.

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