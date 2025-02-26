الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر تطورات ملف تجديد عقد زيزو في الزمالك

زيزو
زيزو

كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 

وقال المصدر: سيكون هناك جلسة مع زيزو ووالده خلال أيام من أجل بحث تجديد التعاقد معه ومعرفة طلبات اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد غدا الخميس في ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك
بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز غدا الخميس  في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وزد عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الأول أحمد مصطفى زيزو الزمالك الزمالك وزد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك القادمة موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد موعد مباراة الزمالك

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة زد في الدوري الممتاز
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية بمنتصف تعاملات اليوم

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، السيسي يشدد على رفع مستوى الخدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل

السيسي ومدبولي يستعرضان حزم الحماية الاجتماعية الجديدة وموعد تطبيقها

ترامب ونتنياهو على شواطئ غزة، الرئيس الأمريكي يعاود استفزازاته ويثير الغضب (فيديو)

التفاصيل الكاملة لتعرض المطرب ريكو لأزمة صحية ونقله إلى العناية المركزة

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسطورة مانشستر يونايتد: هذا الثنائي أفضل من محمد صلاح في الدوري الإنجليزي

منوعات

المزيد

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

سعر الدولار،آخر تطورات سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آخر جمعة.. دليلك الكامل لتحصيل الخير في وداع شهر شعبان

بيان عاجل من الإفتاء بشأن "المستريح الإلكتروني" والاحتيال المالي عبر المنصات المشبوهة

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية