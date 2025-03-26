تلاوة مجودة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

قراءة القرآن الكريم لها فضل وثواب عظيم، وكذلك الاستماع إليه، فعن أبي هريرة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورًا يوم القيامة”.

لذلك، يقدم القسم الديني في بوابة فيتو سلسلة متنوعة من أبرز التلاوات القرآنية لكبار القراء في دولة التلاوة المصرية، ويتلو علينا القارئ الشيخ ماهر الفرماوي، ما تيسر من سورة البقرة.

سورة البقرة

قال تعالى: «سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (142) وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ (143) قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144)».

تفسير الشعراوي للآية 156 من سورة البقرة

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: فالذين أصابتهم المصيبة وقالوا (إنا لله وإنا إليه راجعون) قد قيَّموا أنفسهم تقييمًا حقًا، فأنت مملوك لله، فما يجريه الله عليك فهو يجريه في ملكه، فالذي لا يرضى بذلك غير قادر أن يمنع المصيبة أن تصيبه، فما دمت غير قادر على منعها فأنت مملوك لله.

وتابع الشيخ الشعراوي: ويريد الحق سبحانه وتعالى بنسبتنا إليه أن يعزنا، لأن –ولله المثل الأعلى- لا يوجد إنسان يريد أن يفسد ملكه، وإنما يُعمل فيه ما يؤدي إلى الصلاح حتى وإن رأى الناس في ظاهر الأمر أنه خطأ.

معنى إنا لله وإنا إليه راجعون

وأكمل الشعراوي: فكذلك نقول (إنا لله)، فـأنا مِلك لله والمالك لا يُعرض مُلكَه للعطب، إنما يُعرضه للإصلاح، وبعد ذلك نقول (إنا إليه راجعون)، فإن كان هذا فيه ظلم سآخذ ثوابي عند الرجوع إلى الله، فالله هو مالكنا في البداية والنهاية.

وأتم الشعراوي: ولذلك علمنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن نسترجع أي نقول (إنا لله وإنا إليه راجعون)، وزادنا: (اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها)، فإذا قلتها عند أي مصيبة تصيبك، فلا بد أن تجد في ما بعد خير منها.

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