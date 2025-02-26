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خارج الحدود

ارتفاع عدد ضحايا الطائرة السودانية إلى 56 قتيلا ومصابا

حادث تحطم طائرة عسكرية
حادث تحطم طائرة عسكرية سودانية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن  عدد ضحايا سقوط الطائرة العسكرية في أم درمان ارتفع إلى 46 قتيلا و10 مصابين.

ضحايا الطائرة السودانية 

وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة السودانية، بارتفاع عدد ضحايا  سقوط طائرة عسكرية في مدينة أم درمان إلى 19 شخصًا.

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بيان من الجيش السوداني بشأن مصرع عسكريين ومدنيين في تحطم طائرة عسكرية (فيديو)

وأعلن الجيش السوداني أمس  الثلاثاء مقتل عدد من العسكريين والمدنيين في تحطم طائرة عسكرية أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا بأم درمان غربي العاصمة.

وباشرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم إسعاف المصابين في موقع تحطم الطائرة التي سقطت على منزل سكني.

تحطم طائرة عسكرية سودانية

 

واستقبلت المشرحة في مستشفى "النو" 19 جثة، وفقا لبيان وزارة الصحة السودانية، ولا يزال البحث جاريا عن باقي الضحايا تحت أنقاض المنزل، وأخضع المصابين من المواطنين المدنيين، وبينهم اثنين أطفال أشقاء أحدهما رضيع، للعلاج.

وحسب المصادر، من أبرز الضباط الذين راحوا ضحية الحادث اللواء بحر أحمد، القائد السابق لمنطقة الخرطوم العسكرية.

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ضحايا الطائرة السودانية أم درمان الخرطوم تحطم طائرة عسكرية سودانية

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