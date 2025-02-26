استعدادات مكثفة لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني بجامعة القناة (صور)

عقد مجلس جامعة قناة السويس جلسته الدورية برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشريف فاروق، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات وأمانة المجلس.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

تعزيز شراكات البحث العلمي

و أكد الدكتور ناصر مندور، على أن جامعة قناة السويس تواصل جهودها لتعزيز الابتكار والبحث العلمي من خلال شراكات أكاديمية جديدة، وناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث اتفاقيات تعاون مع كلية التمريض وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، وبروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تدعم الباحثين وترفع تصنيف الجامعة عالميًا.

استعراض جهود قطاع خدمة المجتمع

واستعرض رئيس جامعة القناة جهود قطاع خدمة المجتمع، حيث استفاد 3210 مواطنين من 8 قوافل تنموية منذ بداية العام، شملت خدمات طبية وعلاجية وتوعوية وزراعية وبيطرية، إلى جانب قوافل ضمن مبادرة "حياة كريمة" بثلاث قرى، وقوافل أخرى بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب.



جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

كما تم تنظيم حملة طبية بديوان مديرية التربية والتعليم قدمت خلالها 506 خدمة طبية، بجانب ورش عمل حول التعليم الأخضر المستدام والتغير المناخي والبصمة الكربونية، إضافة إلى استعداد كليات الجامعة لتنظيم ملتقيات توظيفية ومؤتمرات بيئية خلال فبراير.

انتظام الدراسة وفق الجداول المعلنة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة على انتظام الدراسة وفق الجدول الزمني، موضحًا أن امتحانات منتصف الفصل ستبدأ في 15 مارس، تليها الامتحانات العملية من 10 إلى 22 مايو، على أن تعقد امتحانات نهاية الفصل من 31 مايو حتى 29 يونيو، مع بداية إجازة نهاية العام في 1 يوليو.

وأشار إلى تعميم الأسئلة المقالية بنسبة 30% على جميع المقررات، وانعقاد مؤتمر البحوث الطلابية في 6 مايو، كما تم اعتماد جداول المحاضرات خلال شهر رمضان بما يتناسب مع أوقات الطلاب.

تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب

وشدد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة على ضرورة تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب، وتكثيف الحملات التوعوية، ودعم الموهوبين والمبتكرين بتحفيزهم على تطوير أفكارهم البحثية وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتسويق.

اختتم المجلس أعماله بمناقشة مستجدات العملية التعليمية والبحثية، والتأكيد على استمرار الجامعة في تطوير برامجها الأكاديمية وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى التنافسية محليا ودوليا.

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