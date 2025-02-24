جامعة القناة تحتضن فعاليات المهرجان الكشفي الـ40 (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تدعم بقوة الأنشطة الطلابية لما لها من دور أساسي في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية مشيرا إلى أن المهرجان الكشفي الأربعين والإرشادي الثلاثين لجوالي وجوالات جامعة القناة يعكس روح التعاون والانتماء بين الطلاب، ويعزز قيم العمل الجماعي والالتزام.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

بدء فعاليات المهرجان

بدأت فعاليات المهرجان الكشفي بجامعة القناة بمراسم تحية العلم، في أجواء مفعمة بالحماس والانتماء، حيث اجتمع الطلاب المشاركون من 14 كلية، منها الطب البيطري، الهندسة، التمريض، السياحة والفنادق، التجارة، الآداب والعلوم الإنسانية، العلاج الطبيعي، التربية الرياضية، العلوم، الزراعة، طب الأسنان، والصيدلة.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

فرصة لتعزيز القيم

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن المهرجان يمثل فرصة لتعزيز قيم الحركة الكشفية بين الطلاب، والتي تسهم في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة المجتمع.

تفقد أركان المهرجان

وأوضح أنه تفقد جميع فعاليات المهرجان والتقى بالمشاركين، مشيدا بمستوى التنظيم وروح الحماس التي أظهرها الطلاب.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

أقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الله عبد المنعم، مستشارة لجنة الجوالة والخدمة العامة، والأستاذ عبد الله عامر، مدير عام رعاية الشباب المركزية، ابتسام سليم، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

حضر الافتتاح الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة أمينة الدسوقي، وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر شوقي، وكيل كلية العلاج الطبيعي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب ربيع وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب،والدكتورة هبة الدناصوري، مستشار النشاط الاجتماعي، والدكتورة حفصة نور الدين منسق الأنشطة الطلابية بكلية الزراعة.

كما شهد المهرجان مشاركة القائد سعيد خليفة، رئيس جمعية الكشافة الجوية المصرية، الذي أكد على أهمية الحركة الكشفية في غرس القيم الإيجابية وتنمية روح القيادة لدى الشباب.

عكس المهرجان أجواءً من الحماس والتفاعل، حيث جسّد المشاركون مبادئ الحركة الكشفية من خلال الأنشطة المتنوعة التي قدموها، مؤكدين على دور جامعة قناة السويس في دعم الأنشطة الطلابية الهادفة التي تسهم في تأهيل الطلاب لمستقبل أكثر مسؤولية وقيادة.



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