قرارات النيابة في تهشيم أربعيني جمجمة والدته بالعمرانية

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة سيدة مسنة بكسر في الجمجمة وجرح تهتكي بالعين، بعدما تعدى عليها نجلها بالضرب باستخدام لوح خشبي، في العمرانية.

وكشف التقرير الطبي المبدئي أن المجني عليها تدعى “سميرة.س"، تبلغ من العمر 71 عامًا، مصابة بكسر في الجمجمة وجرح تهتكي بالعين وفاقدة للوعي.

وخلال استجواب المتهم نجلها “أميل.م”، عاطل ويبلغ من العمر 44 عاما، أفاد بأنه أثناء قيامه بتنظيف المنزل، نشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام لوح خشبي، وأدى ذلك إلى إصابتها، وتبين أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة تمهيدًا لسماع أقوالها، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

إصابة مسنة على يد نجلها في العمرانية



تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، مفتش قطاع غرب الجيزة، بتلقيه إشارة من المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغ من مستشفى أم المصريين باستقبال سيدة مسنة بها إصابات خطيرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

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